Путешествие в сказку или Недавно гостила в чудесной стране…

На фоне серых сгущающихся в наших краях туч я и не мечтала о скором лете. Но мне повезло совершить поездку в Дубаи и я снова в него окунулась, причем на «полную катушку».

Новенький Боинг авиакомпании Flydubai поднял меня в небо и через 5 часов, без малейших промедлений, я приземлилась в самой необычной стране, посещенной за последнее время. Изначально меня смутила длительность полета – я еще не летала так долго без пересадок, к тому же взлеты и посадки всегда, как правило, пугают меня, но я волновалась зря – все было очень комфортно, поскольку внимание премилых стюардесс к пассажирам бизнес-класса было самым искренним, питание на выбор плюс напитки были вкусны и отгоняли напрочь все страхи и сомнения. Фильмы, которые можно было выбрать на свой вкус и просмотреть в полете на экране, вмонтированном в спинку впереди стоящего сидения –бортовая система развлечений, настроенная таким образом, чтобы все было комфортно для меня и я никоим образом не мешала соседу, также настраивали на самый добродушный лад. К тому же не оказалось языкового барьера, нигде. Это тоже приятно, так как моя Пятерка по английскому языку и оказалась далеко в прошлом, и если честно, на практике претерпела инфляцию. Фильмы были доступны в русской версии, одна из стюардесс – русско-говорящая, меню – на русском), а в остальных случаях контакта хватало моего запаса английских слов. Гуд! Ведь авиакомпания молодая, ей всего 9 лет, и такой уровень – завидую тем, кто путешествует на ее 62 самолетах ( а в недалеком будущем на 296).

• Факт: flydubai осуществляет прямые рейсы в Дубай из 9 городов и 10 аэропортов России (Екатеринбург, Казань, Краснодар, Махачкала, Минеральные Воды, Москва (Шереметьево и Внуково), Ростов-на-Дону, Самара, Уфа).

Итак, я окунулась в жару! Но – никакого дискомфорта от нее не испытала, т.к. везде кондиционеры. Говорят, что скоро они будут работать даже в зоне Дубайского пляжа Ля мер, вот уж поистине страна технического прогресса. Город впечатлил настолько, что мне показалось – я попала в сказку, настолько все сияло, сверкало, благоухало, фонтанировало, попадающиеся по дороге дома казались гигантскими исполинами, что впрочем оказалось недалеко от истины. Ибо самое высокое сооружение мира «Бурдж-Хали́фа» - небоскрёб высотой 828 метров именно здесь, в Дубае. Форма здания напоминает сталагмит. И он оказался в прямой видимости с балкона моего номера, сияя миллионами светодиодов и демонстрируя на себе световое шоу. Впрочем, как и знаменитые танцующие и поющие фонтаны, также самые крупные в мире – они также были видны с балкона. И завершал панораму великолепный бассейн и Дубаи-молл, естественно самый большой магазин в мире, где можно потеряться в 2 счета, если только не ты не воспользовался услугами интерактивной карты или не обладаешь сверх чувством ориентирования. В Дубаях вообще все самое крупное и продвинутое, к этому невозможно привыкнуть, но это так –это политика государства.

Отель нас встретил сиянием и гостеприимным персоналом. Благоухал неведомый запах арабских благовоний, нас, как и всех заезжающих гостей угостили вкуснейшими финиками и арабским кофе. Отель впечатлил своими размерами – я жила на 12 этаже, а начиная с 14 этажа, все этажи выкуплены под постоянное жилье, а всего этажей 128! Дизайн интерьера также не оставлял равнодушным – здесь были авторские панно на стенах, огромные бабочки, распростершие свои пестрые крылышки в полете открытого пространства, высокие бренды одежды на манекенах, скорее напоминающие экспонаты музея, великолепные цветочные композиции и даже живые деревья в холле. В ресторане великолепная кухня по заказному меню, прекрасный шведский стол. Бассейн радовал пронзительно синего цвета охлажденной водой, которая реально освежала во время купания, при минимальной температуре воздуха 39 градусов. На балконе номера можно было находиться долгое время – картинка не надоедала, но когда я возвращалась в сам номер, он также радовал – и именной открыткой от отеля, и свежими фруктами на столе, и макарунами в фирменной подарочной коробке, и мраморной отделкой, и тропическим душем, в общем, мелочей в деталях точно не бывает!

Словом, можно было всю поездку пробыть в отеле и не пожалеть – ведь здесь бы и прекрасный СПА салон с процедурами, которые заменяют пластику, и тренажерный зал, и лобби с традиционной церемонией чаепития. Отель отражает сущность Дубаев –комфорт гостя при огромной концентрации технических наворотов, а также торжество архитектуры и дизайна.

А месторасположение в центре достопримечательностей Дубая укрепляют именно его выбор для будущего посещения этой волшебной страны – ОАЭ, конкретно Дубай.