Из Казани запустят прямые рейсы до Москвы и Санкт-Петербурга

С 30 октября 2018 года жителям Казани и гостям города будет гораздо проще добираться до российских столиц: авиакомпания «Алроса» открывает прямые авиарейсы до Москвы и Петербурга.

Вылететь в Москву можно будет по вторникам в 13.00, а прибывает самолёт в пункт назначения уже в 14.30.

В Северную столицу рейсы планируются по воскресеньям: вылет в 9.30, прибытие – в 11.10, а также по субботам (18.45 – 20.55).

Перелёты будут осуществляться на самолёте Boeing 737.