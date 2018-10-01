Рядом со стадионом «Казань Арена» посадили новую липовую аллею

Высаживание деревьев весной и осенью – одна из самых добрых традиций Казани. Теперь новая липовая аллея появилась и возле стадиона «Казань Арена» - там высадили 100 деревьев. В акции участвовало более 45 горожан.

Новая аллея расположилась по улице Чистопольской. Чтобы деревья хорошо прижились, высаживали не саженцы, а уже окрепшие деревца. Ещё этой осенью в Ново-Савинском районе планируется высадить около 700 деревьев и 2000 кустарников. Они помогут создать зелёную зону на улице Абсалямова и в парке «Белые цветы».