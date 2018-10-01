В ноябре Казань посетит трёхмиллионный турист

В этом году столицу Татарстана посетили уже 2,6 миллиона туристов, а в начале ноября ожидается прибытие юбилейного трёхмиллионного гостя. Определить, кто именно получит почётный титул, не так-то просто, ведь многие приезжают в группах. Поэтому выбирать победителя акции «Стань трёхмиллионных туристом Казани!» будет генератор случайных чисел, а в розыгрыше примут участие те, кто успеет оставить заявку на сайте 3million-tourist-kzn.ru до 29 октября.

Для счастливчика будет приготовлен особый подарок: проживание в одном из лучших отелей города, уникальный экскурсионный тур и множество других интересных развлечений. А если победитель приедет с семьёй, то все эти условия будут действовать и для его родных.