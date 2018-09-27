Фестиваль моды, дизайна и уличного перформанса пройдёт в Казани

13-14 октября в столице Татарстана пройдёт фестиваль «Окно в Испанию», посвящённый теме дизайна, моды и уличного перформанса. Организацией фестиваля занимается Комитет по развитию туризма, местом для проведения мероприятия выбран парк Тысячелетия в центре города.

Это уже не первый фестиваль подобного рода, который проходит в Казани. В июле прошлого года проводилось аналогичное мероприятие под названием «Окно в Париж», в рамках которого в Лядском саду была установлена деревянная копия Эйфелевой башни высотой 7 метров. Фестиваль получил второе место в престижной номинации «Театрализованное шоу и карнавалы» от Russian Event Awards.

Что готовят организаторы на этот раз, пока не известно. Но можно рассчитывать на то, что шоу будет ярким и интересным.