Новый дом с парком на крыше построят в Казани

В городе планируется реализовать очень интересный проект: 22-этажный жилой комплекс, на крыше которого раскинется целый парк. Строительство дома уже началось в Советском районе на пересечении улиц Дружбы и Новаторов.

Таких домов в городе никогда не было: зона отдыха на крыше будет оснащена зелёными насаждениями, местом для отдыха и приятного времяпрепровождения, детскими площадками. Парковку планируется разместить под домом, чтобы полностью освободить от машин придомовую территорию. Сдача дома планируется в 2021 году, идея проекта принадлежит известному архитектору Михаилу Борщевскому.