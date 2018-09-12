В Казани построят новый молодёжный центр

Совсем скоро у казанской молодёжи и подростков появится новое место для досуга: всерьёз обсуждается проект строительства многофункционального развлекательного центра на улице Черноморской.

Центр будет немаленьким: на площади около 870 квадратных метров найдётся место для спортивных площадок, помещений для творчества. Это место, где можно будет провести время с удовольствием и пользой. Предполагается, что каждый месяц здесь будут заниматься около 1200 человек. Бюджет проекта довольно внушительный – 2,6 миллиона рублей, так что результат обещает быть интересным.

Пока неизвестно, кто займётся реализацией проекта: результаты тендера будут опубликованы только в октябре.