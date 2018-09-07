07 сентября 2018 года

Вот TACK* праздник!

Компания ИКЕА отмечает 75-летие и говорит «спасибо»

У компании ИКЕА во всем мире праздник — нам исполняется 75 лет.

Мы прошли долгий путь: от небольшого сервиса заказов по почте, который придумал простой парень из шведской глубинки — Ингвар Кампрад — до ритейлера мирового уровня. И всё это время мы стараемся менять к лучшему повседневную жизнь многих людей, в том числе и в России.

Как выяснилось, у россиян и компании ИКЕА много общего: это, прежде всего, любовь к дому и семье, трепетное отношение к родной природе, приверженность своим корням. Поэтому здесь мы обрели много друзей, которым хотим сказать спасибо.

Спасибо, что зовете гостей, проводите время с детьми, готовите вкусные ужины, засыпаете в обнимку. Спасибо за то, что сделали нас частью своей жизни.

Мы благодарим 7 миллионов членов IKEA FAMILY, 2,5 миллиона подписчиков в наших группах в социальных сетях, 70 миллионов посетителей магазинов (и это только за год!), 10 миллионов человек, которые приходят к нам на сайт (а вот это уже в месяц), чтобы вдохновляться и менять свою жизнь к лучшему.

75 — это значительная цифра, и мы приготовили много всего интересного в рамках интегрированной маркетинговой кампании.

В нашем новом ТВ-ролике мы напомнили всем жителям России о трогательных, забавных эмоциональных ситуациях и поблагодарили их за то, что в этих событиях находится место для товаров ИКЕА.

Зайдя на сайт IKEA.ru, вы попадете на страницу, посвященную нашему юбилею. Там вы сможете узнать об истории ИКЕА, познакомиться с интересными фактами из жизни компании и деталями появления некоторых из самых известных наших товаров.

На этой же странице вас ждет новый Каталог ИКЕА. В нем вы найдете множество идей и решений для обустройства интерьера, классических и современных.

Также на нашей юбилейной странице есть раздел «Киноподарок».

Мы попросили наших самых преданных поклонников — членов клуба IKEA FAMILY — поделиться историями, связанными с товарами ИКЕА, у нас на сайте в ходе конкурса «Снимаем кино с ИКЕА». Три самых трогательных сюжета лягут в основу специального проекта, в рамках которого студенты и выпускники Московской школы кино представят на суд зрителей свою авторскую интерпретацию этих историй.

А чтобы сразу задать высокую планку нашим участникам, мы обратились к именитому режиссеру — Валерии Гай Германике — и сняли первую короткометражную новеллу из этой серии. Главные роли в картине исполнили известные актеры Андрей Чадов, Надежда Сысоева и… легендарный светильник ЛАМПАН.

Но не будем раскрывать всю интригу. Обязательно зайдите на сайт IKEA.ru и посмотрите с 10 сентября!

Или приходите на премьеру с 7 по 9 сентября в рамках масштабного празднования, которое пройдет в одиннадцати городах России, где находятся магазины ИКЕА: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Краснодаре, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Омске и Новосибирске. Жители этих городов смогут посетить импровизированные мини-музеи ИКЕА: они будут расположены в знаковых местах этих городов, а также в магазинах ИКЕА и торговых центрах МЕГА. Расписание работы и адреса праздничных площадок в городах можно найти на сайте ИКЕА.

Несмотря на то, что обычно подарки принято дарить имениннику, в наш праздник подарки дарим мы. Все 75 лет одним из принципов нашей работы было делать товары ИКЕА доступными для многих покупателей. И сейчас мы продолжаем эту добрую традицию, снижая на 15-20 процентов цены ещё на 400 артикулов. Кроме того, мы подготовили специальные предложения на ваши любимые товары. Они олицетворяют целые эпохи. И не просто вошли в историю нашей компании, но и в личные истории многих людей.

Приходите и празднуйте юбилей ИКЕА вместе с нами! Спасибо каждому дому!

#икеа75