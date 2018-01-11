Чем грозит «Алафузову» проверка турнира по боям без правил?
Прокуратура Кировского района проверяет законность проведения турнира по боям без правил «Стрелка» на «Фабрике Алафузова», а именно – участвовали в нем несовершеннолетние, проводился ли медосмотр бойцов, соблюдаются ли требования пожарной безопасности. Как пишет «Реальное время», подтвердилось только отсутствие последнего: «В связи с этим собственник здания привлечен к административной ответственности. Ему грозит предупреждение или штраф от 6 тыс. до 50 тыс. рублей. Также ему запрещено сдавать в аренду помещения здания бывшей фабрики Алафузова для проведения там каких-либо культурно-массовых мероприятий, включая турнир "Стрелка"».
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Андрей Питулов
владелец лофта
Во-первых, идет речь о помещении, где проводились сами бои, потому что они совсем необорудованные. Во- вторых, нам дали список нарушений, которые надо устранить. В-третьих, все основные мероприятия мы проводили на улице, а это не помещения. Административка ограничилась предупреждением. Соответсветсвенно, можно будет проводить мероприятия после устранения нарушени. Зато мы с ними ознакомились, знаем свои нарушения, и знаем, что надо делать».
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