Чем грозит «Алафузову» проверка турнира по боям без правил?

Андрей Питулов владелец лофта

Во-первых, идет речь о помещении, где проводились сами бои, потому что они совсем необорудованные. Во- вторых, нам дали список нарушений, которые надо устранить. В-третьих, все основные мероприятия мы проводили на улице, а это не помещения. Административка ограничилась предупреждением. Соответсветсвенно, можно будет проводить мероприятия после устранения нарушени. Зато мы с ними ознакомились, знаем свои нарушения, и знаем, что надо делать».