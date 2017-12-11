ТОП 50: завершено голосование
Закончилось голосование за номинантов премии «Собака.ru ТОП 50. Самые знаменитые люди Казани». Завтра каждый победитель получит такую статуэтку. Готовимся к церемонии.
А пока читаем интервью с героями нашего города.
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Закончилось голосование за номинантов премии «Собака.ru ТОП 50. Самые знаменитые люди Казани». Завтра каждый победитель получит такую статуэтку. Готовимся к церемонии.
А пока читаем интервью с героями нашего города.
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