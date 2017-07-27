Казанская велоночь отменяется. Окончательно

Мы связались с Сергеем Никитин и он объяснил ситуацию.

Что случилось?

Мы подготовили весь маршрут еще весной, он был согласован с ГИБДД. Маршрут был посвящен казанским меценатам и добрым людям. Идея маршрута - показать известные места и малоизвестные, окраины. Но, к сожалению, мы вынуждены сказать, что у нас не получается провести это событие. Мы сообщаем об отмене. Все взносы будут возвращены участникам, по-моему, в двухнедельный срок. Мы связались с Timepad, чтобы все получили свои взносы. И мы приглашаем всех в Красноярск, Ереван, Москву.

Нам очень грустно. Мы полюбили Казань. Нам нравится маршрут, который родился, он хороший интересный. Мы собрали хорошую компанию спикеров. Специально записали Витторио Згарби, который является крупнейшим итальянским искусствоведом. Наверное, потом, когда-нибудь, интервью мы опубликуем.

Почему не получилось с Казанью? Были переносы...

Да, три раза. Мы никак не могли согласовать новую дату. Это несогласованность административных структур, с которыми мы сотрудничаем. К этому все привело.

Но это не последнее китайское предупреждение?

Мы не можем переносить даты. По графику наших поездок и командировок это невозможно.

Сейчас появился некий тендер на проведение велоночи...

Мы направили письмо, ведется разбирательство по поводу его законности. Велоночь не может пройти без нас, это авторское событие, которое делаю я со своими коллегами. Товарный знак принадлежит ИП Никитин. Это не может происходить без нас, это незаконно.

В следующие годы можете вернуться?

Наше эмоциональное отношение к Казани не изменится. Мы любим город, но в то же время чрезвычайно затратными оказываются процессы согласования, они становятся все более сложными, замысловатыми. Работать так - сложно. Как ни печально, мы в фазе того, что событие это отменяется.

В других города попроще?

У каждого города своя специфика, ведь партнерами выступают разные компании, администрации. Не могу сказать, что провести иркутскую было легче, чем первую казанскую. Всегда много вопросов. Событие городское, оно требуется участия многих служб. Мы вот приехали в Ереван, здесь говорят, что, вроде бы, должно быть легко. Мы надеемся. Наша задача - возбуждать интерес, привлекать интерес к истории, искусству, наследию, хранителям истории, местным жителям. Это наша основная задача.

Беседовал Радиф Кашапов