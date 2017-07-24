Сайт КФУ уделил внимание популярной игрушке и опубликовал интервью с доцентом кафедры психологии личности Института психологии и образования КФУ Камилем Насибулловым, который заявил, что никаких исследований того, что использование спиннера каким-то образом повышает концентрацию и помогает бороться со стрессом, не проводилось.

«Существует общечеловеческий феномен, состоящий в том, что повторяющиеся действия позволяют нам достигать психологической устойчивости. И эта игрушка может служить неким стабилизатором, позволяющим уйти от внутренней тревожности, беспокойства. Ребенок с помощью спиннера как бы управляет своей психикой. Это достаточно безопасный способ, предложенный современной культурой. Возможность сконцентрировать внимание путем совершения однообразных действий реализовывалась в истории в самых разных формах, вспомним перебирание четок в Исламе, раскачивание из стороны в сторону и вращения в различных духовных практиках и так далее. Да и мы сами, порой, ходим из стороны в сторону, стараясь сосредоточиться и найти выход из сложной ситуации, кто-то крутит ключами или шарики от подшипника», - отметил ученый.

Также он сказал, что в плане угрозы не стал бы рассматривать «эту игрушку. Если ребенок взволновал, то таким образом он в определенной мере может понизить тревожность. Это, скорее, естественный культурный механизм в форме игры, обеспечивающий устойчивость и самоорганизацию психики. Существуют и патологические формы компенсации внутренней тревоги, к которым нужно относиться более серьезно. В этих случаях стереотипные действия приобретают характер навязчивых, с которыми человек не может самостоятельно справиться. Например, начинает дергаться глаз, заикаться в минуты волнения, совершает повторяющиеся жесты и так далее».

Напомним, на прошлой неделе в СМИ появилась новость, что спиннеры проверят специалисты Рособрнадзора - совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков.