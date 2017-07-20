Путин указал на недопустимость сокращения часов преподавания русского языка в национальных республиках России

Это случилось сегодня на заседании Совета по межнациональным отношениям президент России в Йошкар-Оле.

«У каждой территории свои особенности межэтнических отношений, и, конечно, их нужно учитывать, но при этом обеспечивая единые подходы к решению задач национальной политики государства в целом. Например, в сфере преподавания русского языка и языков народов России в школах. Хочу напомнить, уважаемые друзья, что русский язык для нас — язык государственный, язык межнационального общения, и его ничем заменить нельзя. Он естественный духовный каркас всей нашей многонациональной станы. Его знать должен каждый», - заявил глава государства.

В Марий Эл заседание было посвящено реализации стратегии государственной национальной политики РФ в период до 2025 года.

15 лет назад на III съезде Всемирного конгресса татар на встрече с его делегатами президент Путин говорил следующее: «Полная дурь и бред, если кто-то где-то запрещает в многонациональной стране изучать родной язык или препятствует этому. Абсолютно недопустимо, вредно для страны в целом. Россия - средоточие такого национального, культурного, языкового богатства, которого в мире нигде нет. В этом как раз силы нашего государства...».

  • Автор: Radif
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