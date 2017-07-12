Активисты «Том Сойер Фест» закончили первый дом в этом сезоне

Олеся Балтусова помощник президента РТ Дома выбирались по заявкам от жителей, потому что в этом проекте немаловажно участие самих жильцов. Всего в этом году на участие в фестивале поступило восемь заявок. Организаторы остановились на домах по улице Волкова. Это одна из немногих улиц Казани, где подряд сохранились деревянные дома. Год назад мы также работали на улице Волкова, поэтому продолжение работ здесь же позволит сохранить облик единого исторического пространства. После фестиваля, прошедшего в 2016 году, жильцам практически не нужно было объяснять, что будет происходить. Они достаточно открыты и понимают, что фестиваль приведёт к улучшению их домов. В доме №42а по ул. Волкова, где работы уже стартовали, жильцы активно подключились к поддержке фестиваля — помогают с чаем, работают на лесах, включаются в обсуждение проектов. Этот дом - памятник истории, построен в 1910–1915 годах, в нем жил профессор химии Алексей Яковлевич Богородский. Здесь до сих пор живут потомки, сохранившие его кабинет. По мнению экспертов, дом сохранился достаточно хорошо, но все же нуждается в ряде работ, включая реставрацию фасада. Однако особый статус одного из корпусов запрещает вести на нем какие-либо работы в частном порядке, то есть с помощью волонтеров заходить на объект нельзя. Необходимо нанимать профессионалов. Для экспертизы и эскизного проекта реставрации необходимо 400 тысяч рублей.