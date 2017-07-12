Вчера фестиваль «Том Сойер Фест» завершил восстановление фасада и боковой стены дома 42 по ул. Волкова. Желающих поучаствовать в работе приглашаем ко второму зданию — ул. Волкова, 29.
Активисты «Том Сойер Фест» закончили первый дом в этом сезоне
Работа на доме 42 заняли менее трех недель (это с учетом дождливых дней), теперь кузнецы ставят на нем кованый козырек у входа. Рассматривается вопрос по замене деревянных ворот, ведущих во двор дома, партнером фестиваля - «ТатЭкоРесурс». Теперь работы начинаются на ул. Волкова, 29. В планах - еще два объекта - ул. Волкова, 66 и ул. Лесгафта, 19.
Дома эти отбирались при участии Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, экспертами работали представители кафедры реставрации и реконструкции КГАСУ и Союза реставраторов РТ.
Ул. Волкова, 29
В прошлом году два дома на Волкова уже обновили, а самый первый, по адресу ул. Ульянова-Ленина, 16, теперь претендует на статус исторического. Сначала волонтеры счищали старые слои краски, после наносили новые, также на дома устанавливали обновленные в мастерских наличники. Все — под присмотром прораба и совершенно добровольно.
Изначально «Том Сойер Фест» начинался в Самаре, Казань подхватила эстафета, а теперь дома красят уже в десяти городах.
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Олеся Балтусова
помощник президента РТ
Дома выбирались по заявкам от жителей, потому что в этом проекте немаловажно участие самих жильцов. Всего в этом году на участие в фестивале поступило восемь заявок. Организаторы остановились на домах по улице Волкова. Это одна из немногих улиц Казани, где подряд сохранились деревянные дома. Год назад мы также работали на улице Волкова, поэтому продолжение работ здесь же позволит сохранить облик единого исторического пространства.
После фестиваля, прошедшего в 2016 году, жильцам практически не нужно было объяснять, что будет происходить. Они достаточно открыты и понимают, что фестиваль приведёт к улучшению их домов. В доме №42а по ул. Волкова, где работы уже стартовали, жильцы активно подключились к поддержке фестиваля — помогают с чаем, работают на лесах, включаются в обсуждение проектов. Этот дом - памятник истории, построен в 1910–1915 годах, в нем жил профессор химии Алексей Яковлевич Богородский. Здесь до сих пор живут потомки, сохранившие его кабинет. По мнению экспертов, дом сохранился достаточно хорошо, но все же нуждается в ряде работ, включая реставрацию фасада. Однако особый статус одного из корпусов запрещает вести на нем какие-либо работы в частном порядке, то есть с помощью волонтеров заходить на объект нельзя. Необходимо нанимать профессионалов. Для экспертизы и эскизного проекта реставрации необходимо 400 тысяч рублей.
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