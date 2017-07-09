Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска приняли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Это произошло на 41-й сессии Комитета Всемирного наследия в Кракове. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил директор Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

Свияжский Богородице-Успенский мужской монастырь основан в 1555 году, тогда же появилась Казанская епархия. В советское время на его территории находилась психиатрическая больница. Сейчас это, в первую очередь, Успенский собор и Никольская трапезная церковь с 43-метровой колокольней, оба построены в 16 веке. С точки зрения искусства, главная ценность монастыря - фрески Успенского собора 1561 года. Здесь же хранится «Святой Христофор», единственная в мире сохранившаяся фреска, где этот святой, согласно апокрифической версии, изображен с лошадиной головой.

Ранее в список ЮНЕСКО были включены Казанский Кремль и Болгар.