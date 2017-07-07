BOSS CAMP – бизнес-форум в стиле Casual

17 августа бизнес-портал БИБОСС проводит крупную бизнес-конференцию BOSS CAMP, которая не просто даст максимум прикладных знаний для любого предпринимателя, но и позволит пообщаться с успешными бизнесменами в непринужденной обстановке.

Бизнес. Знания. Отдых. Именно под таким девизом пройдет форум BOSS CAMP. На нем представители крупнейших федеральных сетевых компаний и местные предприниматели смогут обменяться знаниями и завести новые бизнес-знакомства.

В рамках деловой программы руководители ведущих сетей федеральной масштаба поделятся своим опытом создания и развития бизнеса, продвижения своих товаров и удержания клиентов. Мы дадим реальные кейсы и рецепты от самых успешных бизнесменов России!

В качестве спикеров в мероприятии примут участие генеральные и исполнительные директора крупнейших федеральных сетей — наиболее опытные и понимающие в российском бизнесе люди. Среди них: генеральный директор ИНВИТРО Сергей Амбросов, исполнительный директор ГК «Аскона» Павел Греков, генеральный директор ОРМАТЕК Евгений Аксенов и многие другие.

С программой форума можно ознакомиться на сайте bosscamp.ru

У нас никакой «воды», «теоретиков» и авторов «бестселлеров», только реальные практики бизнеса!