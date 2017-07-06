«Летай» предложил «халяльный» тарифный план «Азан»

На СИМ-карте - изображение Шигабутдина Марджани, будильник будит на утренний намаз, вместо обычного рингтона - мунаджат.

Кроме того, тариф будет оповещать о важных мусульманских датах, отправлять СМС с хадисами и праздничные поздравления от муфтия Татарстана Камиля Самигуллина. Что касается самой связи, то среди любопытных услуг - тариф в 10 рублей за минуту при звонках из Татарстана в Саудовскую Аравию, очевидно, для связи с теми, кто уехал в хадж. В широкую продажу симки поступят в конце месяца.



