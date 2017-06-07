«Том Сойер Фест»: определены четыре дома, которые обновят за лето

В середине июня фестиваль откроется на Волкова, 42а. Кроме того, выбраны дома 29 и 66 на той же улице, и сегодня по инициативе жителей добилось здание по адресу ул. Лесгафта, 19.

Ранее в числе кандидатов фигурировали дома по ул. Достоевского, 12, Космодемьянской, 10 и Жуковского, 18, были варианты со Старо-Татарской слободой. Однако в каждом доме приходится решать многие вопросы, в частности, проблемы со взаимоотношениями соседей.

На следующей неделе организаторы проведут финальное собрание с жильцами, где будут выбраны цвета покраски.

Первый «Том Сойер Фест» прошел летом 2016-го, тогда в течение двух месяцев волонтеры восстановили внешний вид трех деревянных жилых домов: на Волкова, 80/1, Волкова, 78 и Ульянова-Ленина, 16.