Праздник «Духов день в Суконной слободе»

Праздник организуется храмом в честь Сошествия Святого Духа в дни, когда православная церковь вспоминает день Сошествия Святого Духа на апостолов. Традиционно на Руси престольный праздник широко отмечался на территории всей деревни, села, района, что сейчас и возрождает Духосошественская церковь в Суконной слободе.

Праздник «пройдет двух площадках - в храме Сошествия Святого Духа (Миннулина, 21) и у театра кукол «Экият» в Суконной слободе 4 и 5 июня.