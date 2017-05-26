Праздник «Духов день в Суконной слободе»

Праздник организуется храмом в честь Сошествия Святого Духа в дни, когда православная церковь вспоминает день Сошествия Святого Духа на апостолов. Традиционно на Руси престольный праздник широко отмечался на территории всей деревни, села, района, что сейчас и возрождает Духосошественская церковь в Суконной слободе.
Праздник «пройдет двух площадках - в храме Сошествия Святого Духа (Миннулина, 21) и у театра кукол «Экият» в Суконной слободе 4 и 5 июня.
В программе:
Праздничные богослужения (3 июня в 17:00, 4 июня, в праздник Троицы, - в 6:00 и 8:30). По окончании литургии на главной площадке празднования у театра кукол Экият состоится общая трапеза с полевой кухней, после которой начнутся широкие народные гуляния. Литургию 5 июня в 8:00 возглавит митрополит Феофан.
Ярмарка - на историческом месте рынка под названием «Сорочка»
Экскурсия, создание мультфильмов по истории места и праздника, лекторий и фотовыставка.
Народные гуляния - традиционные танцы, молодежная вечерка и площадной театр.
Мастер-классы по традиционным суконным ремеслам - ткачество, создание текстильной куклы, история и практика создания русского костюма Казанской губернии, набойка по ткани.
Школа городской журналистики по истории Суконной слободы и окрестностей.
5 июня пройдет гала-концерт фестиваля «Духов день в Суконной слободе» с участием казанских и российских этно-музыкантов: «Этносфера» (Москва), «Кумовья» (Краснодар), «Оберег» (Казань),«Партизан ФМ» (Москва), ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» (Москва).
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