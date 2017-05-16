Форум «Тренды 2020» в Казани

27 мая в МИЦ расскажут о том, что ждет бизнес в ближайшие годы. Спикеры в области маркетинга, продаж, управления финансами, SMM. личной продуктивности расскажут об этом подробно.

Спикеры форума:

Алексей Воронин - создатель и ведущий бизнес-курса «Миллиард за миллион»; лучший бизнес-тренер 2016 года (по версии премии «Товар Года»); занимался созданием кредитных программ для малого и среднего бизнеса для Сбербанка; эксперт по технологическим трендам и маркетингу будущего: автоматизация, чат-боты, big data, машинное обучение, нейросети.

Михаил Смолянов - основатель сервисов Финолог и Мегаплан; создал компанию Мегаплан и продал ее 1С за 12 миллионов долларов; председатель совета директоров Unisender; преподаватель в Сколково.

Илья Кусакин - директор по построению музыкального лейбла Black Star Inc.; профессиональный тренер по продажам; автор в издательстве Альпина Паблишерз, двух бестселлеров по продажам; автор проекта “Люди дела” на канале You Tube, количество подписчиков 145 тысяч человек.

Александр Воловик - эксперт по продвижению в социальных сетях; автор курса "Реальный Вконтакте"; директор компании Just Content с оборотом 36 000 000; среди клиентов: «Гонка Героев», «Danone Россия», косметическая компания Nu Skin, энергетический напиток Ray Just Energy, правительство Москвы.

Дмитрий Иншаков - представитель Getting things done (GTD) в России; сертифицированный мастер-тренер David Allen Company, который лично внедрил систему GTD в VISA, «Билайн», «Сбербанк», «Банк Москвы», «Фосагро», «Доброфлот», Ливадийский ремонтно-судостроительный завод, «Энергопроект», Объединенную долговая корпорацию.

Сергей Озеров - бизнес-эксперт; практик, прошедший путь от рядового торгового представителя до топ-менеджера в крупнейших мировых корпорациях (Philip Morris, Unilever, Citibank, Home Credit); преподаватель программы MBA МГУ с авторскими курсами по продажам и переговорам; основатель и генеральный директор компании Practical Training School (консультирует KPMG, Pfizer, Philip Morris, Heinz, Loreal, «МегаФон», «Газпромбанк», ВТБ, «Банк Открытие», «Банк Уралсиб» и другие.

Расписание

9.00 – 10.00 Регистрация

10.00 – 11.30 Новые методы управления собой и бизнесом в быстро меняющемся мире. Дмитрий Иншаков.

11.30 – 12.00 — Перерыв.

12.00 – 13.00 - Новая экономика. Как растить современные компании без капитальных вложений. Михаил Смолянов.

13.00 – 14.00 - Как замотивировать сотрудников отделов продаж на сверх результат. Сергей Озеров.

14.00 – 15.00 - Обед

15.00 – 16.00 - Система продаж музыкального лейбла Black Star Inc и как стать продавцом «будущего». Илья Кусакин

16.00 – 17.00 - Тренды работы в социальных сетях. Александр Воловик

17.00 – 17.30 - Перерыв.

17.30 – 19.00 - Манимейкинг: точные действия в бизнесе. Алексей Воронин

27 мая

Деревня Универсиады, 35

+7 (843) 210 29 28

http://trends2020.ru