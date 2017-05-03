«Мы помним солдатские письма» в «Кидспейс» и галерее «Окно»

В воскресенье, 7 мая накануне Дня Победы на двух уникальных площадках Казани – в Галерее Современного искусства «ОКНО» Казанской Ратуши и Детском городе КидСпейс пройдет особенное для нашего города мероприятие - «Мы помним солдатские письма».

Впервые известные люди Казани, среди которых крупные бизнесмены, чиновники, музыканты, актеры театров, звезды эстрады, журналисты, телеведущие и жители нашего города будут читать письма военных лет. История каждого письма – это история целого поколения той далекой войны.

Очень важно, что в чтении писем в Детском городе КидСпейс примут участие родители с детьми, бабушки и дедушки с внуками. Вместе они будут озвучивать дневники и письма тех, кто скучал по матери на фронте или писал солдату из тыла. А еще это прекрасная возможность поговорить об истории своей семьи и рассказать о своих героях под трогательную музыку военных лет. В этом главный смысл мероприятия – никто из завоевавших великую Победу не должен быть забыт!

А вечером того же дня, в Галерее Современного искусства «ОКНО» Казанской Ратуши будет звучать письма о любви. Ведь именно любовь давала силы для победы нашим солдатам. Именно она спасала от отчаяния тех, кто ждал, верил и надеялся на встречу в тылу. В удивительно теплой атмосфере, в сопровождении актера Качаловского театра Николая Чайки, лучшие из наших современников почитают письма солдат к своим любимым. В бесстрашных и мужественных воинах мы увидим нежных и чутких, страдающих и счастливых отцов, братьев, мужей, сыновей. Завершат вечер песни и танцы военных лет в сопровождении учащихся музыкального колледжа им. И.В.Аухадеева.

Участие в мероприятии бесплатное, но бесценное по прожитым эмоциям! Приглашаем всех желающих!

11:00 -12:30

Детский город КидСпейс (пр.Ямашева, 115А, стадион «Казань Арена», Сектор С, подъезд 58).

16:30-18:30

Казанская Ратуша, галерея «Окно» (ул. Карла Маркса, 33, 1 этаж)

Партнеры мероприятия:

Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу;

Журнал «КЗН.Собака.ru»;

Галерея современного искусства «ОКНО» Казанской Ратуши.