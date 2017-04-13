В результате пожара пострадали два дома - здание фабрики Крестовниковых и памятник жилой архитектуры 1873 года.
В Казани горела Старо-Татарская слобода (фото)
Сообщение о возгорании в доме фабрично-торгового общества «Братья Крестовниковы» поступило 12 апреля в 12:45. Горение произошло в помещении на мансардном этаже недействующего двухэтажного здания. Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по РТ Андрей Родыгин сообщил, что пожару присвоен третий номер сложности. Ликвидировать открытое горение пожарные смогли к 15:39, однако всю последующую ночь огнеборцы проливали здание и устраняли последствия произошедшего.
Пострадавших нет, поскольку в здании находились лишь два охранника. Они вовремя покинули дом, где долгие годы размещался механико-технологический техникум.
В этот же день в историческом центре города горел объект культурного наследия «Дом Багаутдиновой-Апанаевой» Пожар на Марджани, 44. Открытое горение ликвидировали в 16:00, площадь пожара составила 40 квадратных метров. Как и в первом случае здание не эксплуатировалось, пострадавших нет.
Случившееся прокомментировала помощник Президента Татарстана Олеся Балтусова: «Во многих российских городах сегодня с ужасом говорят о подсечно-огневом градостроительстве. Мы никогда не думали, что это может коснуться нас в Казани. Я в шоке от происходящего». Она считает, что это мобли быть намеренные поджоги зданий для застройки новыми объектами.
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