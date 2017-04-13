В Казани горела Старо-Татарская слобода (фото)

Сообщение о возгорании в доме фабрично-торгового общества «Братья Крестовниковы» поступило 12 апреля в 12:45. Горение произошло в помещении на мансардном этаже недействующего двухэтажного здания. Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по РТ Андрей Родыгин сообщил, что пожару присвоен третий номер сложности. Ликвидировать открытое горение пожарные смогли к 15:39, однако всю последующую ночь огнеборцы проливали здание и устраняли последствия произошедшего.

Пострадавших нет, поскольку в здании находились лишь два охранника. Они вовремя покинули дом, где долгие годы размещался механико-технологический техникум.