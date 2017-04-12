Казанцам запретили жарить шашлыки на майские праздники

Приготовление еды на открытом огне - на кострах и мангалах - в Татарстане под запретом до 15 мая.

Из-за повышения уровня пожарной опасности с 25 апреля в республике вводят особый режим. Жители Татарстана не могут готовить шашлыки в лесопарковых и садовых участках, а также жечь траву и мусор. Особый противопожарный режим действует до 15 мая, а с 30 апреля по 10 мая лесопарковые зоны и места массового отдыха будут патрулировать сотрудники МЧС и полиции.

Напомним, в мae poccиянe будут oтдыxaть тpи дня нa пepвый пpaздник — c 29 aпpeля пo 1 мaя и чeтыpe дня нa втopoй мaйcкий пpaздник — c 6 пo 9 мaя включитeльнo.

  • Автор: Dinara
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