Казанцам запретили жарить шашлыки на майские праздники

Из-за повышения уровня пожарной опасности с 25 апреля в республике вводят особый режим. Жители Татарстана не могут готовить шашлыки в лесопарковых и садовых участках, а также жечь траву и мусор. Особый противопожарный режим действует до 15 мая, а с 30 апреля по 10 мая лесопарковые зоны и места массового отдыха будут патрулировать сотрудники МЧС и полиции.

Напомним, в мae poccиянe будут oтдыxaть тpи дня нa пepвый пpaздник — c 29 aпpeля пo 1 мaя и чeтыpe дня нa втopoй мaйcкий пpaздник — c 6 пo 9 мaя включитeльнo.