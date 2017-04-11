В Храме всех религий нельзя создать музей

В 2016 году Минкульт Татарстана проводил экспертизу «Вселенского храма», чтобы понять его ценность. Специалисты сообщили, что комплекс «образец синтеза архитектуры, скульптуры, живописи, монументально-декоративного искусства». Несмотря на это, использовать это место в туристических целях было невозможно - здание не соответствует нормам пожарной и строительной безопасности. Такое заключение сделали специалисты министерства строительства еще в 2016 году.

Напомним, вчера, 10 апреля, в 4:35 поступило сообщение о горении в культовом сооружении, где под одной крышей находятся церковь, мечеть, синагога и пагода. Пожар удалось потушить в 6:15, пишут «Казанские ведомости». Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины, по предварительной версии жертва пожара - бывший прораб Мансур Зиннатов. «Предварительно - поджог (причина пожара). Найдено несколько очагов пожара, есть следы горючей жидкости», - сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану.