В Храме всех религий нельзя создать музей

Еще до пожара здание не соответствовало нормам пожарной безопасности, поэтому его нельзя использовать как социокультурный объект.

В 2016 году Минкульт Татарстана проводил экспертизу «Вселенского храма», чтобы понять его  ценность. Специалисты сообщили, что комплекс «образец синтеза архитектуры, скульптуры, живописи, монументально-декоративного искусства». Несмотря на это, использовать это место в туристических целях было невозможно - здание не соответствует нормам пожарной и строительной безопасности. Такое заключение сделали специалисты министерства строительства еще в 2016 году.

Напомним, вчера, 10 апреля, в 4:35 поступило сообщение о горении в культовом сооружении, где под одной крышей находятся церковь, мечеть, синагога и пагода. Пожар удалось потушить в 6:15, пишут «Казанские ведомости». Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины, по предварительной версии жертва пожара - бывший прораб Мансур Зиннатов. «Предварительно - поджог (причина пожара). Найдено несколько очагов пожара, есть следы горючей жидкости», - сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану.

  • Автор: Dinara
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