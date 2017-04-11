У Старо-Татарской слободы появится свой бренд

Префектура «Старый город» запустила конкурс на создание бренда территории. Отправить заявку можно до 8 мая.

Организаторы надеются, что логотип сделает Старо-Татарскую слободу узнаваемым местом и привлечет еще больше туристов. По словам заместителя префекта Ларисы Залевской, за последние два года посещаемость городской достопримечательности выросла вдвое, и для дальнейшего роста есть потенциал.

Обязательное условие при разработке - логотип должен иметь надпись «Старо-Татарская слобода» на трех языках: русский, татарский и английский.

Работы принимаются до 8 мая. До 15 мая отборочная комиссия выберет десятку лучший,  а после запустит онлайн-голосование. Имя победителя и итоговый вариант логотипа мы узнаем 22 июня. Выигравший конкурсант получит диплом и денежный приз в 50 000 рублей. Ознакомиться с положением конкурса можно здесь.

Читать по теме: Медиа-лаборатория «Тавыш»: как живут татарские слободы Казани

  • Автор: Dinara
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