У Старо-Татарской слободы появится свой бренд

Организаторы надеются, что логотип сделает Старо-Татарскую слободу узнаваемым местом и привлечет еще больше туристов. По словам заместителя префекта Ларисы Залевской, за последние два года посещаемость городской достопримечательности выросла вдвое, и для дальнейшего роста есть потенциал.

Обязательное условие при разработке - логотип должен иметь надпись «Старо-Татарская слобода» на трех языках: русский, татарский и английский.

Работы принимаются до 8 мая. До 15 мая отборочная комиссия выберет десятку лучший, а после запустит онлайн-голосование. Имя победителя и итоговый вариант логотипа мы узнаем 22 июня. Выигравший конкурсант получит диплом и денежный приз в 50 000 рублей. Ознакомиться с положением конкурса можно здесь.

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