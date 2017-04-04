Казанцы оставляют цветы в память о погибших в петербургском метро (фото)

Напомним, 3 апреля около 14:30 в метрополитене Санкт-Петербурга прогремел взрыв. По меньшей мере 11 человек погибли, десятки раненых.

По данным «Интерфакса», мощность взрыва «была относительно небольшой»: по 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. Источник агентства также сообщает, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами. Позже «Интерфакс» заявил, что мощность взрывного устройства, обезвреженного на станции «Площадь Восстания», составила 1 килограмм в тротиловом эквиваленте, то есть в три-пять раз мощнее той, что взорвалась в вагоне метро. Она была замаскирована под огнетушитель.

Генпрокуратура официально назвала взрыв в петербургском метро терактом и взяла расследование на контроль.