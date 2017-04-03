Казанским пенсионерам нужен клуб знакомств

О просьбах, которые казанские пенсионеры оставляют на «горячей линии», рассказал начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов. Уже сейчас в рамках проекта «Жизнелюб», главный принцип которого бесплатные занятия в шаговой доступности, пожилые люди занимаются спортом, танцами, вокалом, садоводством, театром, ИЗО, а также осваивают компьютеры и гаджеты.

«На сегодня к проекту привлечено 25 представителей студенческой молодежи в качестве ведущих мастер-классов и лекторов. Всего организовано более 300 мастер-классов и лекториев. Площадками для реализации стали 9 пилотных учреждений — 7 домов культуры и 2 библиотеки. С 2017 года к реализации проекта подключились еще 5 домов культуры, построенные по президентской программы «Сельские клубы», — сказал Абзалов.

Летом «Жизнелюб» выйдет в парки и скверы - занятия и мастер-классы будут проходить в парках Урицкого, «Континент», «Крылья Советов», Горкинско-Ометьевский лес, Аксенов-сад, Центральный парк культуры и отдыха им.Горького, парк Дербышки и в других общественных пространствах.

С начала реализации «Жизнелюба» проект посещали 800 человек в месяц, большая часть которых - женщины. На горячую линию также поступает немало звонков - в среднем, 5 звонков в день. «Основные темы обращения — время, место и тематика занятий. Просят расширить спектр занятий, такими направлениями, как лечебная физкультура, скандинавская ходьба, восточные единоборства и даже просят создать клубы знакомств», — сказал Абзалов.