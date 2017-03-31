Ренаты и Дамиры останутся: депутаты рассмотрят поправки в законе об именах

Депутат Госдумы от «Единой России» Айрат Фаррахов внес поправки в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части изменения порядка присвоения и регистрации имени».

«Такие имена-аббревиатуры распространены в Татарстане. К ним относятся Ренат (Революция, наука, труд), Дамир (Да здравствует мировая революция), Ленар (Ленинская армия), Рамиль (Рабочая милиция), Эльмира (Электрификация мира). По данным органов ЗАГС по Республике Татарстан за 2016 год, подобными именами названо более 5 тыс. детей», - поясняет депутат.

Велика вероятность, что поправки примут к рассмотрению.

Напомним, что Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий давать детям необычные имена. Свой голос за него отдали 377 депутатов, трое воздержались.

Законопроект сенатора Валентины Петренко ограничивает право родителей использовать в именах новорожденных цифры, знаки препинания и различные символы, ненормативную лексику, должности и аббревиатуры.