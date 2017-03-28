Регистрация на «Тотальный диктант — 2017» стартует 29 марта

Оставить заявку на участие можно только на официальном сайте, а сам диктант пройдет 8 апреля.

Чтобы зарегистрироваться, участнику нужно зайти на страницу своего города на сайте totaldict.ru, выбрать подходящую площадку, нажать кнопку «Зарегистрироваться» и следовать инструкциям. Чтобы зарегистрировать другого человека, придется создать отдельный аккаунт пользователя, войти в этот аккаунт и зарегистрироваться.

Напомним, всероссийская акция «Тотальный диктант» пройдет 8 апреля в 14:00. Организаторы рассчитывают, что к ней присоединятся более 200 тысяч человек. В Казани диктант будут писать на нескольких площадках: главное здание КФУ, КГМУ, свободное пространство «Циферблат», Центральная библиотека, Дом Дружбы народов и другие. 

Текст для «Тотального диктанта» подготовил писатель Леонид Юзефович, лауреат премий «Большая книга» и «Нацбест».

 

  • Автор: Dinara
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