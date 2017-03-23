Первого ребенка из татарстанского бэби-бокса удочерили

Девочку Машу, которую оставили в бэби-боксе КДМЦ Набережных Челнов, взяли в семью.

«После оформления соответствующих документов девочку забрали из Дома ребенка, – рассказывает начальник отдела опеки и попечительства Роза Гернер. – Желающих взять к себе здоровую красивую малышку было много – это стоявшие в очереди на усыновление 40 супружеских пар, одинокие женщины из Челнов и других уголков республики. Новость о подкидыше имела общественный резонанс - нам звонили каждый день желающие усыновить ребенка. Удочерили девочку стоявшие в очереди первыми – у них приоритетное право. Могу лишь сказать, что они челнинцы».

В будущем новые родители Маши могут сменить ей имя и дату рождения.

Напомним, что первого ребенка из Татарстана, оставленного в бэби-боксе, обнаружили вечером 27 января этого года . Девочку нашли завернутой в теплое одеяло, внутри которого находилась написанная от руки записка о сделанных ей прививках.

  • Автор: Dinara
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