Студенты экономфака КФУ сняли клип в стиле клауд-рэп (видео)

  • Автор: Dinara
  • Опубликовано:

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Видеоблогеры «КликКлак» сделают фан-встречу в Казани

Видео: новый клип «Грибов»

Песни казанцев Acid Venom услышат американские геймеры

КФУ - главный аутсайдер в рейтинге «Российские вузы глазами студентов»

L'one порвал в Казани штаны и зал

«Че гуглит татар кызы»: новый паблик с татарским акцентом

Сергей Шнуров: «Я петь очень не люблю, но вынужден это делать — платят»

Что мы узнали на «PRO Наука в КФУ: Ночь будущего»