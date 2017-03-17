Студенты экономфака КФУ сняли клип в стиле клауд-рэп (видео)

В ролике для «Студенческой весны» молодежь спела о бальной системе, существующей в университете.





Судя по всему, студенты вдохновились успехом Иры Смелой aka Tatarka, чье видео «Алтын» в стиле клауд-рэп набрало более 17 млн просмотров.