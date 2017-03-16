Пожар у Колхозного рынка: что известно?

По словам очевидцев, вечером в 18:00 огонь заметили на крыше одноэтажного павильона «Слобода» размерами 20 на 13 метров на улице Тукая 2/2. Локализировать пожар удалось за 15 минут. Несмотря на оперативно прибывших сотрудников Казанского пожарно-спасательного гарнизона, люди успели вынести на улицу только часть товара, многое сгорело, оставшись в павильоне. В здании располагались торговые точки 14 предпринимателей. Информации о пострадавших у МЧС нет.

Сейчас рассматриваются две причины пожара — поджог или проблемы с проводкой. На месте сотрудники полиции задержали нескольких мужчин, которые подозреваются в мародерстве. Для установления причин возгорания записи с камер наблюдения изъяли. В обстоятельствах случившегося разбирается Госпожнадзор, а ход проверки контролирует прокуратура Вахитовского района Казани.

Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев заявил, что последнюю проверку павильона «Слобода» на соблюдение требований пожарной безопасности проводили 26 декабря прошлого года. Тогда выявили три пункта предписания об устранении нарушений пожарной безопасности. Галиев уверен, что автоматическая сигнализация помогла быстро среагировать на ситуацию, избежать жертв и причинения значительного ущерба.

Ранее директора Центрального рынка Казани неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения пожарной безопасности в торговом павильоне «Слобода».