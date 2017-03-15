Казанский лебедь чистит озеро Кабан (видео)

Как шутят комментаторы на Pikabu, птица оказалась умнее человека.

В Сети набирает популярность видео, где лебедь очищает озеро в центре Казани от мусора. В видеозапись также попали утки, которые сидели неподалеку, но не убирали мусор вместе с другой птицей. Ролик стал обсуждаться в развлекательном сообществе Pikabu, где некоторые пожаловались в комментариях на загрязненные казанские водоемы, в том числе на Булак. Другие похвалили лебедя: «Какой умный лебедь, пример для подражания!», «Всё как в жизни. У одного совесть есть и он наводит порядок, а остальные только смотрят и крякают», «Даже лебедь убирает уже за человеком».

Напомним, что эти птицы поселились там летом 2015 года — так власти решили преобразить популярное место. Лебеди живут на озере и зимой, ведь часть озера не замерзает из-за специально вмонтированных тепловых установок.

  • Автор: Dinara
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