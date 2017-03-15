На Профсоюзной откроется бургерная «The Тёлки»

В центре Казани появится еще один проект автора романа «Дyxless» Сергея Минаева и Айдара Булатова, ресторатора и учредителя Bulatov Group.

18 марта на  ул.Профсоюзной 23/12 откроется концептуальная бургерная «The Тёлки», названная в честь одноименной повести Минаева. Новое заведение находится в здании бывшего ресторана «Перцоv» на площади в 170 кв. метров. Ожидается, что на официальное открытие приедет писатель Сергей Минаев. В конце прошлого года вместе с Булатовым он открыл винный бар-магазин «Хлеб и Вино» на Островского. 

Известно, что в меню «The Тёлки» будут 10-12 видов бургеров из говядины, а также блюда из курицы и рыбы, фалафель и блюда для вегетерианцев. Средний чек составит 500 рублей, а самый дешевый бургер обойдется в 250 рублей.

Заведение в Казани станет первым, а после проект будет развиваться по франшизе в других российских городах.

  • Автор: Dinara
  • Опубликовано:

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Казанский вокзал будет оповещать на двух языках

Журнал The New Yorker рассказал об альбоме Кати Шилоносовой

Американский Vogue написал о крымскотатарской национальной одежде

Рустам Минниханов: Казани нужен концертный зал

Маммологи проведут бесплатное обследование женщин на рак груди

В Петербурге может появиться наземное метро

Рысь внесли в петербургскую Красную книгу

Елена Малышева откроет в Петербурге клинику