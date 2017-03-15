На Профсоюзной откроется бургерная «The Тёлки»

Известно, что в меню «The Тёлки» будут 10-12 видов бургеров из говядины, а также блюда из курицы и рыбы, фалафель и блюда для вегетерианцев. Средний чек составит 500 рублей, а самый дешевый бургер обойдется в 250 рублей.

Заведение в Казани станет первым, а после проект будет развиваться по франшизе в других российских городах.