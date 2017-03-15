В центре Казани появится еще один проект автора романа «Дyxless» Сергея Минаева и Айдара Булатова, ресторатора и учредителя Bulatov Group.
На Профсоюзной откроется бургерная «The Тёлки»
18 марта на ул.Профсоюзной 23/12 откроется концептуальная бургерная «The Тёлки», названная в честь одноименной повести Минаева. Новое заведение находится в здании бывшего ресторана «Перцоv» на площади в 170 кв. метров. Ожидается, что на официальное открытие приедет писатель Сергей Минаев. В конце прошлого года вместе с Булатовым он открыл винный бар-магазин «Хлеб и Вино» на Островского.
Известно, что в меню «The Тёлки» будут 10-12 видов бургеров из говядины, а также блюда из курицы и рыбы, фалафель и блюда для вегетерианцев. Средний чек составит 500 рублей, а самый дешевый бургер обойдется в 250 рублей.
Заведение в Казани станет первым, а после проект будет развиваться по франшизе в других российских городах.
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