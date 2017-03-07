Рустам Минниханов: Казани нужен концертный зал

Как сказал Минниханов на встрече с журналистами федеральных и республиканских СМИ, есть два проекта концертного зала, но он должен специализироваться только на выступлениях. Сейчас в татарской столице уже строят выставочный центр «Казань Экспо».

«Есть несколько вариантов, где его разместить. В центральной части города – нет. На другом берегу Казанки он бы хорошо вписался, красиво смотрелся и географически был бы удобен для горожан. Планы есть, думаю, что нам нужен такой зал. Специалисты готовят предложение, мы изучаем эту тему. Но нужно понимать, на сколько человек он будет рассчитан: 3 тысячи или 5 тысяч? Его же нужно заполнить», – сказал Президент РТ.