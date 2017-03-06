Маммологи проведут бесплатное обследование женщин на рак груди

Мероприятие состоится в ТРЦ «Мега» в рамках акции #япрошла.

Женщины смогут бесплатно пройти профессиональный осмотр специалистов онкологов-маммологов Республиканского клинического онкологического диспансера МЗ РТ и ультразвуковое обследование в специально оборудованных кабинках. Социальная всероссийская акция #япрошла призывает женщин заботиться о собственном здоровье и проходить обследования на регулярной основе. Осмотр состоится 7 марта в ТРЦ «МЕГА» на пр. Победы 141 с 10:00 до 16:00.

Накануне мероприятия акцию поддержали Диляра Вагапова, Эльмира Калимуллина, Светлана Костина и другие медийные женщины Казани и Татарстана.

  • Автор: Dinara
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