В «ИТ-парке» стартует второй архитектурный воркшоп «Весенний МАРШ 17»

Первым спикером станет Юлия Панкратьева – директор «COOPARCH-RU» (компания-проектировщик Плана устойчивого развития региона Брюссель – Столица). Она расскажет о современных проблемах территориального планирования в России, роли различных стейкхолдеров в процессе городского планирования, а также о правовых основах организации пространства в РФ. Начало лекции 4 марта в 10:30 в конференц-зале «ИТ-парка» на Петербургской, 52. Необходима регистрация.

В тот же день, 4 марта, в 12:30 генеральный директор Центральной универсальной научной библиотеки имени Н.А. Некрасова Мария Привалова расскажет пришедшим о культурном туризме, новых механизмах развития исторических территорий и о том, как использовать культурное наследие в качестве инструмента территориального развития. Встреча так же пройдет в конференц-зале «ИТ-парка» на Петербургской, 52. Необходима регистрация.

Третьим спикером станет Мария Бодня, ландшафтный архитектор, эколог, преподаватель. Вместе узнаем, как позаботиться об экологическом развитии территории при проектировании общественных пространств. Начало лекции 5 марта в 9:30 в конференц-зале «ИТ-парка» на Петербургской, 52. Необходима регистрация.

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Напомним, что первый «Весенний МАРШ» прошел в марте прошлого года.