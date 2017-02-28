Научно-популярный проект «Әлбәттә» адаптировали для русскоязычной аудитории

«Хотя проект татарский, в нем мы подготовили много интересного для русскоязычной аудитории,— рассказывает основатель «Әлбәттә». — Половина лекций будет на русском языке, у лекций на татарском будет возможность включить русские субтитры».

Уже сейчас можно посмотреть ролик из новой шутливой рубрики «Тыпыр-тыпыр грамматика», где кратко и интересно рассказывают о строении татарского языка. В первой серии «Фонетика» становится понятно, почему татары вместо «очень» говорят «ущен» и что общего у татарского языка с французским.



