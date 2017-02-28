Об этом накануне старта второго сезона сообщил Ильдар Аюпов, создатель проекта.
Научно-популярный проект «Әлбәттә» адаптировали для русскоязычной аудитории
«Хотя проект татарский, в нем мы подготовили много интересного для русскоязычной аудитории,— рассказывает основатель «Әлбәттә». — Половина лекций будет на русском языке, у лекций на татарском будет возможность включить русские субтитры».
Уже сейчас можно посмотреть ролик из новой шутливой рубрики «Тыпыр-тыпыр грамматика», где кратко и интересно рассказывают о строении татарского языка. В первой серии «Фонетика» становится понятно, почему татары вместо «очень» говорят «ущен» и что общего у татарского языка с французским.
Напомним, что научно-популярный проект «Әлбәттә» стартовал около года назад. На его сайте публикуются видеолекции ученых и специалистов по татарской истории, языкознанию, литературе, искусству и фольклору. «Идея проекта не нова. Науку популяризируют и за рубежом, и у нас. К сожалению, не было татарского ресурса. Поэтому решили сделать его сами», — поделился с нами Ильдар Аюпов.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.