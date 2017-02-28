Научно-популярный проект «Әлбәттә» адаптировали для русскоязычной аудитории

Об этом накануне старта второго сезона сообщил Ильдар Аюпов, создатель проекта.

«Хотя проект татарский, в нем мы подготовили много интересного для русскоязычной аудитории,—  рассказывает основатель «Әлбәттә». — Половина лекций будет на русском языке, у лекций на татарском будет возможность включить русские субтитры».

Уже сейчас можно посмотреть ролик из новой шутливой рубрики «Тыпыр-тыпыр грамматика», где кратко и интересно рассказывают о строении татарского языка. В первой серии «Фонетика» становится понятно, почему татары вместо «очень» говорят «ущен» и что общего у татарского языка с французским.

Напомним, что научно-популярный проект «Әлбәттә» стартовал около года назад. На его сайте публикуются видеолекции ученых и специалистов по татарской истории, языкознанию, литературе, искусству и фольклору. «Идея проекта не нова. Науку популяризируют и за рубежом, и у нас. К сожалению, не было татарского ресурса. Поэтому решили сделать его сами», — поделился с нами Ильдар Аюпов.

  • Автор: Dinara
  • Опубликовано:

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Министр здравоохранения Татарстана «скинул» 12 киллограммов

Николай Басков стал тамадой на празднике Рустама Минниханова (фото)

Татарстанский фильм «Семейные хлопоты» покажут в кинотеатрах Москвы

Tatarka выпустила второй клип (видео)

В мечети «Ярдэм» сняли первый мусульманский #MannequinChallenge в России (видео)

Начинающим водителям хотят выдавать временные права

В Госдуме предложили перенести День защитника Отечества на август

В курортные города будет летать самолет-леопард