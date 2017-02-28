Министр здравоохранения Татарстана «скинул» 12 киллограммов

По словам главы Минздрава Республики, прийти в форму ему помогли движение и рациональное питание — зелень, оливковое масло, морепродукты, ограниченное количество мяса. «Для того, чтобы выработалась привычка, рекомендации надо выполнять в течение года. Это непросто, это усилие над собой. Я скинул 12 килограммов. Это не диета, а рациональное питание — овощи, фрукты, зелень. На самом деле, все работает», — уверяет Вафин. Изменив свой рацион на две недели, министр смог уменьшить уровень холестерина в 1,5 раза.

«Но при этом каждый день я проходил 15-17 тысяч шагов. И всегда говорю: "Я сам себе санаторий". Я должен знать свои показатели, я должен не лениться и ходить пешком, правильно питаться. Ну, и конечно, универсальный рецепт здоровья — это семья, близкие, родные», — сказал глава Минздрава Татарстана.

Есть версия, что к похудению Аделя Вафина сподвигла критика Минниханова. Еще в начале прошлого года Президент РТ, не называя при этом имен, раскритиковал министра за неподобающий вид: «Мы должны сами пропагандировать здоровый образ жизни, на личном примере. Доктора тоже должны себя показывать. Я министру говорю: какой ты министр, если весишь больше, чем я? Прошло небольшое время, и он взялся за себя».