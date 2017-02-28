Николай Басков стал тамадой на празднике Рустама Минниханова (фото)

Президент Татарстана заранее отметил свой юбилей, а ведущим на праздновании был самый известный «натуральный блондин» России.

О том, что Басков вел праздник по случаю 60-летия Минниханова, стало известно из аккаунта Салавата Фатхетдинова в Instagram. «Мы на юбилее президента Рустама Нургалиевича. Басков - супер ведущий, супер тамада», - подписал фотографию Народный артист Татарстана Салават.

Рустам Минниханов отметит 60-летие 1 марта, а пока он в отъезде — Президент Татарстана принимает участие в Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017».

  • Автор: Dinara
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