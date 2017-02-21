В мечети «Ярдэм» сняли первый мусульманский #MannequinChallenge в России (видео)

Сотрудники фонда и мечети «Ярдэм», а также люди с ограниченными возможностями выложили в Сеть свою версию знаменитого флешмоба. Сейчас у ролика уже более 500 просмотров.

В видео авторы показали несколько сцен из жизни мечети и лечебно-учебного центра фонда «Ярдэм», в котором проходят реабилитацию люди с ограниченными возможностями. Всего в съемках приняли участие более сотни человек, в том числе  45 незрячих и 20 глухих.

Напомним, что фонд «Ярдэм» особое внимание уделяет инвалидам по зрению, а также помогает многодетным семьям в сложных ситуациях, студентам, детям-сиротам, одиноким пенсионерам. Каждый может перечислить свое пожертвование для подопечных фонда, а потому  #MannequinChallenge завершается афоризмом Льва Толстого: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его».

У этого ролика нет аналогов в России - казанцы первыми приняли участие в этом флешмобе среди мусульманских организаций и организаций для инвалидов.

  • Автор: Dinara
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