В мечети «Ярдэм» сняли первый мусульманский #MannequinChallenge в России (видео)

В видео авторы показали несколько сцен из жизни мечети и лечебно-учебного центра фонда «Ярдэм», в котором проходят реабилитацию люди с ограниченными возможностями. Всего в съемках приняли участие более сотни человек, в том числе 45 незрячих и 20 глухих.

Напомним, что фонд «Ярдэм» особое внимание уделяет инвалидам по зрению, а также помогает многодетным семьям в сложных ситуациях, студентам, детям-сиротам, одиноким пенсионерам. Каждый может перечислить свое пожертвование для подопечных фонда, а потому #MannequinChallenge завершается афоризмом Льва Толстого: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его».

У этого ролика нет аналогов в России - казанцы первыми приняли участие в этом флешмобе среди мусульманских организаций и организаций для инвалидов.