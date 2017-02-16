«Вечерний Ургант» показал мальчика, «уснувшего» перед Миннихановым (видео)

Напомним, что президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным 13 февраля совершали прогулку по Старо-Татарской слободе. Неподалеку от них на детской площадке играл мальчик, который при виде делегации притворился спящим в снегу. Фотография стала обсуждаемой после публикации в Instagram.

Иван Ургант оценил поступок ребенка: «Мне кажется, надо взять всем чиновникам на вооружение этот трюк. Подходит важная делегация - притворись спящим, в снегу».

Момент про фотографию начинается с 4:33 минуты.