Мэр Парижа вместе с Метшиным увидела Казань с высоты птичьего полета (фото)

Виртуальный полет над городом длился три минуты, на которые Ильсур Метшин стал экскурсоводом для Анн Идальго. Путешествие над городом чиновники совершили благодаря очкам дополненной реальности. Также на стадионе французской гостье показали видеоролики о подготовке Казани к Универсиаде и чемпионату мира по водным видам спорта. Ранее мэр Казани подписал письмо в поддержку заявки Парижа на проведение Олимпиады в 2024 году. Сегодня он лично пожелал Анн Идальго испытать счастье приема масштабного спортивного события.

Напомним, что мэр Парижа приехала в Казань на два дня, чтобы обсудить возможность проведения Сабантуя в столице Франции. На данный момент известно, что национальный праздник пройдет в этом году на Марсовом поле.