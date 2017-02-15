На переезде в Юдино столкнулись поезд и КАМАЗ (фото, видео)

Пассажирский поезд №325 столкнулся с КАМАЗом на переезде в пос. Юдино. Сообщение о ДТП появилось в группе РЖД. Обстоятельства произошедшего уточняются.

По словам очевидца, из-за силы удара грузовик опрокинулся набок и получил серьезные механические повреждения. Информации о пострадавших пока нет. Как пишут пользователи соцсети в комментариях к записи о ДТП, пассажирский поезд простоял около 10 минут, после этого поезда ездили без задержки.