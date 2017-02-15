Amway открывает первый торговый центр нового поколения в Татарстане

Недавно лидер индустрии прямых продаж компания Amway объявила о внедрении стратегии переформатирования всех существующих в стране торговых центров в инновационный «экспириенс»-формат My Amway Center (Мой Центр Амвэй) и об открытии целого ряда новых Центров.

Концепция обновленных центров основывается на принципе максимального погружения в атмосферу взаимодействия с продуктом с минимальной выкладкой товаров: основную площадь торгового зала занимают зоны знакомства с продуктом и тематические зоны по различным брендам, где клиенты могут попробовать продукцию и получить индивидуальные консультации. В торговых центрах нового формата можно также найти сообщества по интересам, эти центры станут местом проведения презентаций, консультаций и мастер-классов экспертов в сфере красоты и здорового образа жизни.

В Казани MAC разместится в самом центре города – в непосредственной близости от Парка Тысячелетия Казани – в пространстве с особой философией, где на первом месте будет новый опыт и впечатления. 14 февраля необычный торговый центр общей площадью 680 кв.м. будет готов принять первых посетителей. На торжественном открытии Мой Амвэй Центра ожидаются Региональный президент Amway в Европе, Африке и Индии Самир Бель, Вице-президент Amway Россия и Казахстан, Генеральный директор ООО «Амвэй» Ричард Стевенс, Вице-президент ООО «Амвэй» по продажам и операциям Ирина Меньшикова а также крупнейшие дистрибьютеры продукции Amway в России и Казахстане.

«Республика Татарстан – регион, в котором живут деятельные, энергичные люди. Мы считаем его стратегически важным для реализации возможностей компании, в том числе нашей новой концепции по расширению физического присутствия. Казанский торговый центр ориентирован на работу с дистрибьюторами и клиентами не только из Татарстана, но и ближайших субъектов Поволжья: республик Мордовия, Марий-Эл, Чувашия, Кировской и Ульяновской областей. Мы рады в этот день приветствовать всех гостей инновационного Моего Центра Amway», - комментирует событие Юлия Гурина, руководитель региона Поволжье и Казахстан компании Амвэй.

My Amway Centers (Мои Центры Амвэй) уже открыты для покупателей по всему миру: в США, Европе и Азии. В России функционируют Центры в Нижнем Новгороде, Красноярске, Уфе и Краснодаре. В 2017 году компания продолжить открывать двери новых Мой Амвэй Центров, первым из которых будет Центр в Казани.