Джалиля перепутали с Тукаем

В Управлении культуры Набережных Челнов пригласили на митинг в честь 111-летия автора «Моабитской тетради» фотографией Габдуллы Тукая.

Вчера в официальной группе Управления культуры Набережных Челнов появилась запись о митинге в честь дня рождения поэта-патриота Джалиля. К посту добавили хрестоматийный снимок Габдуллы Тукая в каляпуше, сделанный в 1908 году. Ошибку заметили пользователи соцсети, после чего администраторы группы добавили портрет Мусы Джалиля.

Сегодня в паблике появилась новая запись: «Спасибо нашим участникам группы за то, что внимательно следят за сообщениями на стене нашей группы».

  • Автор: Dinara
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