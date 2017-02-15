Джалиля перепутали с Тукаем

Вчера в официальной группе Управления культуры Набережных Челнов появилась запись о митинге в честь дня рождения поэта-патриота Джалиля. К посту добавили хрестоматийный снимок Габдуллы Тукая в каляпуше, сделанный в 1908 году. Ошибку заметили пользователи соцсети, после чего администраторы группы добавили портрет Мусы Джалиля.

Сегодня в паблике появилась новая запись: «Спасибо нашим участникам группы за то, что внимательно следят за сообщениями на стене нашей группы».