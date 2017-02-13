Директор скандальной татарской школы сняла запреты на ношение платков

Об отмене решения на странице в Facebook сообщил Биккинин: «Сенсация в Белозерье. Директор Вера Липатова сегодня, 11.02.2017, объявила учительскому коллективу: "Я отменила все свои принятые решения", т.е. приказы о внешнем виде и письменные выговоры учительницам в платках.

Интересно, что случилось? Откуда такой внезапный поворот? Испугались суда, который должен начаться 20 февраля? Теперь и вроде повода для суда не остается. Если только потребовать возмещение морального вреда. Или был звонок из Москвы?».

Отметим, что не в компетенции Веры Липатовой отменять запрет на ношение хиджабов в школах Мордовии, так как требования к школьной форме ввело Правительство республики.

Напомним, что конфликт произошел в декабре 2016 года. Во время приезда в Белозерскую школу комиссии из министерства образования Мордовии и районной администрации замминистр Галина Явкина потребовала у учителей «снять платки» после праздников. Также преподавателей попросили «привести себя в должный вид», чтобы подать ученикам надлежащий пример. В противном случае учителям грозило увольнение.

Директор школы Вера Липатова удивлена, что «обычный рабочий момент прогремит на всю Россию». Случай, действительно, получил широкую огласку: запрет мордовских властей носить школьницам и учителям Белозерья хиджабы поддержала министр образования РФ Ольга Васильева. С ней не согласились глава Чечни Рамзан Кадыров, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и другие.