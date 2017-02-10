Из Казани запускают прямые рейсы в Ригу

Улететь в столицу Латвии можно по понедельникам и четвергам в 03:20 (по МСК), а из Риги в Казань по средам и воскресеньям в 23:35 по местному времени, то есть в 00:35 по МСК. Стоимость билета в одну сторону равна 109 евро, включая все налоги и сборы. Примечательно, что экипаж владеет тремя языками, чтобы избавить жителей Татарстана от возможных неудобств.

Напомним, что сообщения о возможности запуска нового рейса из Казани в Ригу появились после поездки Рустама Минниханова в Латвию. «Ни для кого не секрет, что Латвия является одной из самых недорогих мест для европейской жизни. Открытие прямого авиарейса Рига-Казань даст новый импульс для развития двусторонних отношений в области туризма, создаст новые возможности для бизнеса», - говорила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.