КФУ - главный аутсайдер в рейтинге «Российские вузы глазами студентов»

Среди минусов студенты назвали пожилой возраст преподавателей, скучные лекции и неоправданные ожидания.

Также хуже всего оценили Московский авиационный институт (МАИ), Российский государственный университет правосудия (РГУП), Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) и Уральский федеральный университет (УрФУ) имени Бориса Ельцина.  Эти вузы попали в список аутсайдеров из-за некомпетентных/пожилых преподавателей, плохого студенческого контингента, сорванных и скучных лекций.

В защиту Казанского Федерального высказался его ректор Ильшат Гафуров: «Опубликованные данные не соответствуют действительности, средний возраст преподавателей в университете — 45 лет, у нас работают системы прямой связи между студентами, преподавателями и администрацией».

Десятку лучших вузов возглавил Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), после него идут Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (МИФИ) и Санкт-Петербургский государственный университет (СпбГУ). Больше всего студентам нравятся молодость, профессионализм и заинтересованность преподавателей, сложная учеба и насыщенная жизнь и атмосфера в вузе.

  • Автор: Dinara
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