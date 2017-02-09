Глава Агентства инвестиционного развития надела хиджаб (фото)

Фотографию Талии Минуллиной в хиджабе выложил на странице в Facebook председатель Всемирного форума татарской молодежи Табрис Яруллин. Снимок он прокомментировал: «Тот неловкий момент, когда в хиджабе не ученица, и не учительница, а глава агентства по инвестициям Татарстна. UPD: я смотрю на это исключительно позитивно, человек без фобий одевает то, что считает уместным на деловой встрече».

Запись уже набрала 245 лайков и почти 150 перепостов. «В то время как неудачники/цы продолжают обсуждать что одевать женщинам, умные женщины получают знания, строят карьеру либо воспитывают детей», «Бизнес-ничего личного! Уверенный взгляд,улыбка довольная!», «Есть события и мероприятия, когда в дань уважения к нашим мусульманским традициям и обычаям, я также одеваю мусульманское платье и платок», «Она соблюдает этикет той страны, в которую приехала в составе делегации. Проявление уважения, что тут шокирующего?»,«Да Табриз, не объяснив контекста так всех шокируешь!Это для деловых встреч в Саудовской Аравии!», - комментируют пользователи.

Напомним, что Талия Минуллина отправилась в Саудовскую Аравию в составе делегации из Татарстана во главе с президентом РТ Рустамом Миннихановым. Еще до отъезда глава Агентства инвестиционного развития Татарстана рассказала, что в поездке будут обсуждаться совместные проекты в сфере финансов.

Еще раньше дизайнер Мира Рахмат оценила, как одеваются женщины из эшелонов власти. Среди татарстанских министров, депутатов и просто руководителей есть и Талия Минуллина.